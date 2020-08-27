Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

Научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложил Китаю провести совместные исследования в сфере разработки препарата от коронавируса, а также изучить механизм действия заболевания. Об этом заявил научный руководитель НИИ Виталий Зверев, передает РИА Новости.

По его словам, китайская сторона уже выразила согласие на сотрудничество. Он отметил, что в Китае ждут специалистов из России. Зверев подчеркнул, что и российский институт готов принять китайских коллег. В ходе совместных исследований будут рассматриваться такие вопросы, как механизм действия коронавируса на организм человека, его свойства и возможные лекарства.

Отмечается, что Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям вируса.

Ранее российские ученые представили на форуме «Армия-2020» первый в стране прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе и коронавируса. По его словам генерального директора Красногорского завода имени Зверева, такой аппарат на автоматической основе способен за 10-30 минут произвести анализ проб воздуха и определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов. Он также отметил, что государственные испытания прибора завершились в июне, и уже готовится его сертификация.