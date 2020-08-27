В России разработали прибор для выявления коронавируса в воздухе

Российские ученые представили на форуме «Армия-2020» первый в стране прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе и коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор Красногорского завода имени Зверева (входит в «Швабе» Ростеха) Александр Новиков.

По его словам, такой аппарат на автоматической основе способен за 10-30 минут произвести анализ проб воздуха и определить наличие в нем вирусов, бактерий и токсинов. Он также отметил, что государственные испытания прибора завершились в июне, и уже готовится его сертификация.

Отмечается, что аппарат разработан совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что российские ученые изобрели «антиковидные» тепловизоры с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. На их основе будет создано интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.