В России изобрели «антиковидную» пропускную систему

Российские ученые изобрели «антиковидные» тепловизоры с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).

На их основе будет создано интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.

Разработчики предполагают, что их система будет полезна для повышения безопасности в организациях с большим количеством людей. «При условии, что сотрудники занесены в специальную базу, еще до прикладывания пропуска человека к считывателю комплекс будет принимать решения, запускать и выпускать человека или нет, идентифицировать его личность по таким параметрам, например, как пол, распознавать, скрыто ли его лицо за защитной маской, записывать видео и не только», — рассказали в «Швабе». При этом человеческий фактор будет сведен к минимуму — система сможет оповещать оператора в случае необходимости.

Разработка получила название «Зоркий» — под этим брендом с 1948 по 1960 год на Красногорском заводе имени Зверева выпускалось семейство малоформатных дальномерных фотоаппаратов. «Система собрана и полностью функционирует, специалисты "Швабе" готовят коммерческую часть и стратегию продаж. Новинка должна выйти на рынок в ближайшем будущем», — заключили в холдинге.