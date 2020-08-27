Почти 40 тысяч спортивных инструкторов обучатся программе «Спорт — норма жизни»

Почти 40 тысяч спортивных инструкторов пройдут обучение по программе «Спорт — норма жизни» в новом учебном году. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин на встрече с руководителями образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту. Его слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

«39 тысяч инструкторов, 8 тысяч тренеров по футболу и 1,5 тысячи тренеров по хоккею пройдут обучение по программе "Спорт — норма жизни". Основной акцент подготовки делается на кадрах для регионов», — сказал Матыцин.

Ранее в августе стало известно о появлении в России плана по отрезвлению населения в течение девяти лет. Документ под названием «Концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» должен быть утвержден в 2021 году. Детали концепции пока не известны.

По инициативе президента России Владимира Путина в стране будет реализован национальный проект «Демография». Он рассчитан на пять лет — с 2019-го по 2024-й — и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 триллиона рублей.