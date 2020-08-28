Няня рассказала на видео об убийстве трехлетней россиянки из-за сладостей

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Няня рассказала об убийстве трехлетней россиянки из-за сладостей. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах женщина рассказывает, что познакомилась с матерью девочки год назад, когда та искала няню. 9 мая девочку прислали к ней. Поначалу она слушалась ее, а к концу лета перестала. Обвиняемая говорит, что ребенок выводил ее из себя, она наносила ей удары рукой, отчего девочка падала и могла удариться. 2 декабря няня проснулась и пошла в ванную, а когда вернулась, девочки в комнате не было.

По версии следствия, в 2019 году 23-летняя жительница дагестанского города Дербент работала няней по найму. Она систематически из-за непослушания била подопечного ребенка. 2 декабря 2019 года няня столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку, которая залезла туда за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой об пол. От полученных повреждений девочка скончалась на месте.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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