На фестивале «Сыр. Пир. Мир» продали 2,8 тонны сыра

Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходит в Истре, в первый день мероприятия подмосковные сыровары продали примерно 2,8 тонны продукции, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 28 августа.

«У нас в Московской области уже пятый год подряд встречаются фермеры со всей России, обмениваются опытом, рецептами, технологиями. Подмосковные сыры в этом году представляют порядка 50 сыроваров», — сказал министр.

Он напомнил, что на фестивале представлен обширный ассортимент сыров, в том числе редкие твердые сорта.

Накануне мероприятие посетил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, фестиваль позволит поддержать местных производителей, пострадавших из-за ограничений в связи с коронавирусом. Он напомнил, что представители малого бизнеса в основном реализовывают товар на ярмарках.

В фестивале участвуют более 300 фермеров, виноделов, пивоваров и ремесленников из 44 регионов. Программа также предусматривает конференции и мастер-классы, где любой желающий сможет увидеть процесс изготовления сыра.