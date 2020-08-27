Воробьев объяснил важность фестиваля «Сыр Пир Мир» для поддержки фермеров

Фестиваль «Сыр Пир Мир», который проходит в Истре с 27 по 30 августа, позволит поддержать местных производителей, пострадавших из-за ограничений в связи с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев в день открытия фестиваля, передает РИАМО в четверг, 27 августа.

По словам главы региона, мероприятие стало настоящим спасением для представителей малого бизнеса, которые реализовывали товар в основном на ярмарках, но из-за пандемии они были закрыты.

«У нас нет никаких границ в плане географии, очень приятно, что когда-то это был такой подмосковный форум-фестиваль, ярмарка. Сегодня уже более 40 регионов, приехало бы больше, но есть ряд ограничений», — отметил губернатор.

В фестивале участвуют более 300 фермеров, виноделов, пивоваров и ремесленников из 44 регионов. Подмосковье представляют 46 сыроварен. Гости смогут оценить более 700 сортов сыра, а также мясные деликатесы, мед, молоко, сладости. Программа фестиваля предусматривает конференции и мастер-классы, где любой желающий сможет увидеть процесс изготовления сыра.

В целях обеспечения безопасности на территории ярмарки действует масочный режим, на входе установлены санитайзеры.