Съемочный павильон решили превратить в стриптиз-клуб

Съемочный павильон «Томской Медиа Группы» решили превратить в стриптиз-клуб — там будут проходить репетиции заведения. Об этом написал в своем Facebook журналист Виктор Мучник.

Он отметил, что павильон строили исключительно для телевизионных нужд: без окон, с отличной звукоизоляцией. Здание требовало значительных вложений для превращения его в офисное помещение. Из-за этого нового съемщика никак не могли найти.

О том, что съемочный павильон отдадут стриптиз-клубу, Мучник узнал из разговора с нынешним владельцем здания. «Ну что ж. В свое время мы там построили небольшую площадку для выступления концертных групп. Так что в дело пойдет», — поделился журналист.

Ранее стало известно, что храм Александра Невского в Челябинске переехал в здание бывшего ночного клуба, в котором изначально должен был открыться общественный туалет. Теперь здесь будут временно проходить богослужения, а также занятия воскресной школы — сама церковь закрыта на реконструкцию.

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