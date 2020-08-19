Мужчина отказался жить в «квартире стриптизерши» и попросил купить ему новый дом

Пользовательница Reddit рассказала, что задумала расстаться со своим молодым человеком — тот стыдил ее за квартиру, купленную на «деньги стриптизерши». Бойфренд просил девушку избавиться от недвижимости и приобрести на вырученные средства новую для них обоих. Об этом сообщает Fox News.

Молодые люди встречались полтора года. Мужчина знал о том, что его партнерша раньше зарабатывала стриптизом, утверждал, что ничего против этого не имеет, и сам нередко посещал подобные заведения. Однако при встречах с родственниками он просил девушку не говорить правду, а сказать, что она когда-то подрабатывала официанткой.

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Вскоре после того, как женщине наконец-то удалось приобрести собственную квартиру, она узнала, что беременна. Бойфренд предложил съехаться, но отказался жить у нее в квартире. «Будет неправильно, если мы будем воспитывать ребенка в доме, купленном на деньги стриптизерши», — заявил он.

«Это очень вывело меня из себя. Я экономила и копила, чтобы купить свою "трешку", недоедала и носила старую одежду. А у моего парня никогда не было жилищных трудностей, да он и не был против до этого момента», — поделилась женщина. Также мужчина начал настаивать, чтобы она продала «квартиру стриптизерши» и купила им новое жилье.

Пользователи Сети поддержали женщину и начали убеждать ее, что она состоит в отношениях с нечестным человеком. «Это классический пример манипуляции. Он хочет вместе с вами владеть вашим имуществом всего через 18 месяцев? Черт возьми, нет», «Да он просто использует ее в своих интересах, чтобы получить бесплатный дом», — написали комментаторы.

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