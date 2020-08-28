Мать Аллы Вербер скончалась в первую годовщину похорон дочери

Мать покойной вице-президентки компании Mercury Аллы Вербер Татьяна скончалась на 89-м году жизни в первую годовщину похорон дочери. Об этом сообщила ее внучка Екатерина на своей странице в Instagram.

По ее словам, женщина умерла 14 августа в Монреале, куда эмигрировала в 1979 году. Вербер отметила, что бабушка сыграла важную роль в ее воспитании, а также выразила сожаление по поводу того, что не смогла присутствовать на ее похоронах из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

«Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей», — написала внучка в описании к публикации и добавила, что у ее бабушки было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков.

Алла Вербер скончалась 6 августа 2019 года на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. Причиной смерти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ стал менингококковый сепсис.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Позднее Mercury купил ЦУМ, и ее пригласили на должность фэшн-директора магазина. Она занималась закупкой различных коллекций и налаживала связи с модными домами. За время работы женщина не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию.