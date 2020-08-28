Обстрел автобуса под Харьковом и избиение одного из пассажиров сняли на видео

Обстрел автобуса под Харьковом и избиение одного из пассажиров, активиста общественной организации «Патриоты — за жизнь», сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Харьков Life | Cобытия и новости».

На кадрах видно, как группа мужчин повалила на землю посреди дороги одного из пассажиров и избила его ногами. Затем в остановленный автобус кинули бутылку с зажигательной смесью, при этом возле транспорта бегали несколько мужчин. После этого прозвучали шесть выстрелов, спустя несколько секунд кто-то выстрелил еще несколько раз.

«Ужас, какой кошмар, что творится», — слышны возмущения пассажиров другого автобуса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев — Харьков. Он призвал не допустить возвращения «лихих 90-х с дерзкими разборками на улицах».

27 августа украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — за жизнь». Депутат Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что нападение на трассе Киев — Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Также он заявил, что несколько человек похищены.

Правоохранители квалифицировали действия злоумышленников как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Четыре человека получили ранения. Задержаны 14 подозреваемых.