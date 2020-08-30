Помощник Лукашенко назвал число противников президента

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть радикально настроены 20-30 процентов граждан. Такое число назвал помощник белорусского лидера Николай Латышенок ходе общения с протестующими, передает РИА Новости.

Латышенок считает, что во время президентских выборов противников действующего главы государства было меньше. «Я на участках не был. Сейчас примерно процентов 20—30 [процентов против], а было меньше. Теперь людей подогрели», — подчеркнул помощник Лукашенко. Он также добавил, что это максимально возможная цифра.

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Ранее Латышенок объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов в республике. По словам помощника Лукашенко, подобные действия силовиков обусловлены тем, что протестующие строили баррикады и мешали другим жителям.

Протесты в республике продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

Граждане Белоруссии выступают против официальных результатов выборов, согласно которым президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.