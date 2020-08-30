Помощник Лукашенко объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок объяснил жесткие действия ОМОНа в первые дни протестов в республике, передает Telegram-канал РБК.

По словам помощника Лукашенко, подобные действия силовиков обусловлены тем, что протестующие строили баррикады и мешали другим жителям.

Ранее сообщалось, что Латышенок вышел к протестующим у Дворца независимости в Минске, в котором располагается резиденция Лукашенко. Чиновник, которого встретили несколько сотен человек, заявил им, что верит в честность состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов.

Протесты в республике продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.