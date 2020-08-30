К протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента

К протестующим у Дворца независимости в Минске, в котором располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, вышел помощник лидера республики Николай Латышенок. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что чиновника встретили несколько сотен человек. Он заявил им, что верит в честность состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. «Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию», — сказал Латышенок.

Ранее сообщалось, что протестующие подошли вплотную к резиденции Лукашенко, которая окружена усиленными отрядами ОМОНа и подразделениями внутренних войск.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.