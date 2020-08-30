Протестующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко

Протестующие подошли вплотную к Дворцу независимости, в котором располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В настоящий момент на проспекте Победителей, по которому двигаются протестующие, собралось несколько тысяч человек. Резиденция Лукашенко окружена усиленными отрядами ОМОНа и подразделениями внутренних войск.

Ранее сообщалось, что к резиденции Лукашенко выдвинулись бронетранспортеры (БТР) и военные грузовики. Проспект Победителей заблокирован спецтехникой.

Протесты в Белоруссия продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.