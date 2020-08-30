Индия отказалась от военных учений в России

Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудностей, связанных с ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.

Как сообщало ранее Минобороны РФ, в учениях примут участие представители пяти иностранных государств. Индию должны были представлять 200 военнослужащих.

17 июля президент России Владимир Путин приказал провести внезапную проверку армии. В ней было задействовано 150 тысяч военных. В Министерстве обороны уточнили, что проверка проводилась для оценки уровня подготовки армии, а также для решения о допуске объединений и воинских частей к учению «Кавказ-2020».