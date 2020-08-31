Друзья надули пьяного товарища сжатым воздухом и попали за решетку

В Норвегии вынесены приговоры пятерым молодым мужчинам, которые пытались надуть пьяного товарища сжатым воздухом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в 2018 году. Друзья решили разыграть приятеля, который заснул на вечеринке, и подключили его к воздушному компрессору. Пострадавший был настолько пьян, что не сопротивлялся. Когда компрессор включили, он получил травму кишечника.

На суде обвиняемые оправдывались, что такие розыгрыши — обычное дело на вечеринках, который устраивает местная молодежная организация. Четверо из них попадут за решетку на срок до семи месяцев, пятый отделается штрафом. Пострадавший получит денежную компенсацию — 90 тысяч норвежских крон (757 тысяч рублей).

В 2017 году сообщалось, что в Японии двое рабочих во время перекура надули коллегу при помощи воздушного компрессора. В результате он скончался от повреждения внутренних органов.