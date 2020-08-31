Раскрыта главная идея фильма «Брат»

Режиссер Алексей Балабанов задумывал фильм «Брат» как столкновение мира бандитов с миром музыкантов. О главной идее картины рассказывается в опубликованной на YouTube седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что фильм без культового саундтрека оказался бы простым боевиком про трудности жизни в мегаполисе. В «Брате» же он играет важную роль. В частности, в ленту вошли лучшие композиции из альбомов Nautilus Pompilius «Яблокитай» и «Крылья», а последняя пластинка даже вошла в сюжет фильма — герой Сергея Бодрова пытается найти альбом в магазинах. То же можно сказать о старинном CD-плеере персонажа.

Седьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 31 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1997 году, диких концертах и самых ярких представителях сцены тех времен. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, а шестую — здесь.

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