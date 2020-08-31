Пара нашла на своем участке 300-летнее надгробие

Молодая пара из города Хопкинтон, штат Массачусетс, США, нашла на заднем дворе своего дома привезенное из другого штата надгробие и выяснила, что кто-то поставил его для красоты. Об этом сообщает сайт телеканала NBC Montana.

Жители Хопкинтона благоустраивали принадлежащий им участок и нашли между кленами на заднем дворе дома могильный камень двух сестер, умерших в 1736 году. На 300-летнем надгробии было указано, что девочки похоронены в городе Норидж, штат Коннектикут.

Чтобы разобраться, как могильный камень попал в их сад, семья привлекла членов комиссии по истории кладбищ из штата Род-Айленд и представителей Публичного археологического проекта.

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25 августа специалисты приехали на старое кладбище в Норидж и провели собственное расследование. Пиджи Малколм (Pegee Malcolm) из Комиссии по истории кладбищ предположила, что кто-то взял надгробие с кладбища и привез его в Хопкинтон, потому что оно красивое. «Такое бывает. В итоге надгробные камни оказываются в каменных стенах и на пешеходных дорожках. Это грех», — отметила Малколм.

В книге «Надписи с могильных камней на старом кладбище в городе Норидж» 1933 года, написанной Джорджем С. Поуртером (George S. Poreter) упоминается, что в то время на кладбище были надгробия четырехлетней Дайадимы Кэрью (Diadema Carew) и ее 11-месячной сестры Лукреции (Lucretia). Они умерли с разницей в несколько дней от дифтерии.

По всей видимости, после 1933 года камень каким-то образом переместили в Хопкинтон и установили между двумя кленами, высота которых в то время составляла около 1,5 метра.

Малколм выразила сомнение, что тела девочек тоже были перевезены с изначального места их захоронения.

Ранее сообщалось, что житель шотландского города Форфар, округ Ангус, нашел на кладбище собственную могилу и считает, что надгробие без его ведома установила бывшая жена. Шотландец считает, что она купила землю и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.