Замок влюбившегося убийцы-миллионера выставили на продажу

Британский замок Пенкоед (Pencoed) в Южном Уэльсе, который принадлежал убийце-миллионеру Питеру Моргану, выставили на продажу за один миллион фунтов стерлингов (99,1 миллиона рублей). Аукцион состоится 17 сентября, пишет NorthWalesLives.

Владелец замка отбывает пожизненное тюремное заключение за убийство эскортницы Джорджины Саймондс. Морган платил ей до 10 тысяч фунтов стерлингов в месяц, чтобы Саймондс сопровождала только его. Сообщается, что бизнесмен был влюблен в нее и разрешал Джорджине бесплатно жить в его бунгало.

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Однако после того, как миллионер узнал, что эскортница якобы готовилась шантажировать его совместными фотографиями сексуального характера и показывать их детям бизнесмена, Морган задушил ее и спрятал тело. Впоследствии выяснилось, что у мужчины синдром Аспергера, но судьи не сочли это поводом для смягчения приговора.

Неизвестно, является ли Морган на данный момент собственником замка. Бизнесмен приобрел его в 2001 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов и планировал восстановить.

Пенкоед представляет собой разрушенный особняк эпохи Тюдоров и датируется XVI веком. Здание находится в аварийном состоянии более 100 лет. В конце 90-х здесь хотели построить гигантский тематический парк, но тогда разрешение не было получено.

В настоящее время имеется разрешение на реставрацию замка, преобразование хозяйственных построек в офисы, а также на строительство 12 новых жилых домов.

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