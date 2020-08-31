Заподозривший отравление россиянин зарезал жену и тещу

В Санкт-Петербурге 63-летний местный житель зарезал жену и тещу, заподозрив, что они пытаются его отравить. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ночь на 31 августа в полицию обратился мужчина и сообщил, что его отец напал на мать и бабушку. Прибывшие полицейские нашли в квартире умершую от ножевых ранений 87-летнюю женщину. Ее 59-летняя дочь была госпитализирована с разбитой головой, переломами и ножевыми ранами на шее и других частях тела. В больнице она скончалась.

Подозреваемый был задержан, его доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо, его увезли в госпиталь для ветеранов войн с сердечным приступом. Подозреваемый находится в реанимации, его палату охраняют полицейские.

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