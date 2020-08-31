Участники экспедиции на архипелаг Новая Земля в Арктике обнаружили новый пролив. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает РИА Новости.
В экспедиции также приняли участие сотрудники Русского географического флота и Национального парка «Русская Арктика». Специалисты обнаружили, что от полуострова Жерди отделяется новый остров, за счет чего и образуется пролив. Они нанесли его на карты, зафиксировали в системе GPS, измерили и сфотографировали.
Ученые также посетили мыс Ломоносова, где обнаружили промысловую избу советского периода с предметами быта, гильзами, костями животных. На острове Пахутсова они нашли две избы, склад, баню и четыре захоронения, а также два якоря и новые предметы быта и промысла. В последние дни в местах проведения работ возникали густые туманы, из-за чего видимость снижалась до нескольких метров. Несколько высадок на берег пришлось отменить из-за большого количества белых медведей. Экспедиция началась 5 августа и продлится до октября.
Ранее экспедиция Северного флота подтвердила открытие нового острова в заливе Вилькицкого у берегов архипелага Новая Земля, которое в июле сделала исследовательская группа школьников, изучив спутниковые снимки. Специалисты сфотографировали географический объект во льдах ледника, но не смогли высадиться на него из-за сложной ледовой обстановки.