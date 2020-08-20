Северный флот подтвердил открытие нового острова в районе Новой Земли

Экспедиция Северного флота подтвердила открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого у берегов архипелага Новая Земля, сообщила пресс-служба флота.

Военные и представители Русского географического общества обнаружили и сфотографировали географический объект во льдах ледника. «Из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной», — сказано в публикации.

Географическое открытие сделала в июле исследовательская группа школьников, изучив спутниковые снимки. Остров образовался 9 июля в результате потепления в Арктике и обрушения ледяной перемычки между Северным островом и отступавшим ледником Вилькицкий Южный.

Площадь нового объекта — 5,6 гектара, размер — 410 на 200 метров. Высота достигает 27 метров с учетом ледяного покрова.

В 2019 году в Арктической зоне найдено несколько новых островов. Один находится в акватории Карского моря, второй — у острова Галля, еще пять — в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.