Российский актер признался в употреблении амфетамина ради роли наркомана

Российский актер Юра Борисов признался в употреблении амфетамина ради роли наркомана в фильме «Хрусталь» 2018 года. Артист рассказал об этом в интервью блогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 1 сентября.

«Я спрашивал у друзей из девяностых, кто на чем сидел, какие были наркотики. И в результате подумал, что из всех рассказов самый подходящий — винт. И он весь фильм сидел на марафоне на винте. Но, естественно, винт я достать нигде не мог. Я достал амфетамин. И принимал... Ну, то есть, я этого очень не хотел делать», — сообщил Борисов.

Актер отметил, что употребил наркотическое вещество в клубе: «Всю ночь там колбасился и запоминал, что я чувствую».

Борисов добавил, что больше не хочет играть наркоманов в кино. По его словам, во время съемок он был трезв и соблюдал пост.