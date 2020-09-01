Евро установил рекорд по отношению к доллару. Стоимость европейской валюты 1 сентября 2020 года превысила 1,2 доллара впервые с мая 2018 года, пишет Bloomberg. Позднее евро откатился к отметке 1,19 доллара.

Евро дорожает на фоне слабеющего доллара. По данным агентства, с марта 2020 года единая европейская валюта прибавила 11 процентов на фоне мер, принятых европейскими властями для ее поддержки. Американская валюта между тем падает на протяжении пяти месяцев, поскольку финансовая политика властей США подрывает доверие к ней.

Ранее экономисты высказали мнение, что «сильному» доллару скоро может прийти конец, а на смену годам высокого курса американской валюты придет период низких котировок. Причиной стало смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны. ФРС снизила базовую ставку до уровня 0-0,25 процента. Из-за смягчения политики регулятора доходность государственных облигаций снижается, а инвесторы начинают искать другие активы для вложений.