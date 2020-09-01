Раскрыты подробности роскошной жизни невесты популярного певца

Журналисты раскрыли подробности роскошной жизни невесты популярного певца, бывшего члена британской группы One Direction Лиама Пейна. Информация появилась на сайте The Sun.

20-летняя актриса и модель Майя Генри (Maya Henry) является дочерью знаменитого адвоката Томаса Генри (Thomas Henry), который владеет юридическими конторами в штате Техас, США. Он известен среди состоятельных американцев тем, что регулярно организовывает роскошные вечеринки.

Так, например, близкие к адвокату источники сообщают, что 15-летие девушки стоило ему шесть миллионов долларов (442 миллиона рублей). Мероприятие проходило в здании площадью 5,1 тысячи квадратных метров и было организовано командой из 150 человек. На нем выступали рэпер Питбуль (Pitbull) и поп-исполнитель Ник Джонас (Nick Jonas).

Фото опубликовано @maya_henry

Визажистом и стилистом Генри на дне рождения выступил Патрик Та (Patrick Ta), который часто работает с семьей Кардашьян. Гостей вечеринки снимала личная фотохудожница Барака и Мишель Обамы Донна Ньюман (Donna Newman).

Помимо этого, журналисты обратили внимание на страницу девушки в соцсетях, где она регулярно публикует снимки с дорогих курортов. Генри также не раз позировала в нарядах люксовых брендов, таких как Prada, Diane von Furstenberg, Bulgari и Michael Kors.

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Отмечается, что актриса снималась в музыкальном клипе Kissing Stranger группы DNCE и фильме Карт-Бланш чешского режиссера Евы Долежаловой (Eva Dolezalova). Кроме того, модель сотрудничала с всемирно известными изданиями: Vogue, Glamour и Elle Romania, и принимала участие в показах модных домов Paula Knorr, Geprges Hobeika и Ralph & Russo.

В июле богачи, живущие в разных странах, вышли из режима самоизоляции и стали выкладывать в соцсетях кадры своей роскошной жизни. Богатые пользователи начали путешествовать на частных самолетах, а также решили посетить магазины известных брендов и дорогие рестораны.