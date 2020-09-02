«Ювентус» предложил контракт решившему уйти из «Барселоны» Суаресу

Туринский «Ювентус» намерен подписать нападающего каталонской «Барселоны» Луиса Суареса. Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.

«Ювентус» предложил Суаресу, решившему уйти из каталонского клуба, трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы. По информации Скиры, переговоры находятся на продвинутой стадии. Кроме того, интерес к форварду проявляют французский «Пари Сен-Жермен» и нидерландский «Аякс».

О том, что уругваец собирается сменить клуб, впервые сообщалось 30 августа. Он не согласен с отказом боссов сине-гранатовых улучшить условия его контракта.

Покинуть клуб намерен и капитан, аргентинец Лионель Месси. Основным претендентом на игрока считают английский «Манчестер Сити». «Горожане» хотят предложить Месси выступать за команду на протяжении трех лет, а затем еще два года провести в «Нью-Йорк Сити», выступающем в Главной лиге футбола (MLS). В Англии аргентинец будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, а еще 250 миллионов получит в качестве бонуса после того, как его отправят в США.

Контракты Месси и Суареса с «Барселоной» истекают в 2021 году. Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года, Суарес перешел в каталонский клуб в 2014-м. До этого уругваец играл за «Ливерпуль».