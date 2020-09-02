Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 миллиарда рублей, которые пойдут в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Размер пособия составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона. Уточняется, что получателями субсидии станут более трех миллионов человек.

Перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека, началось с 1 июня. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

4 августа сообщалось, что по данным за 2018 год, каждый пятый ребенок в России (23 процента) оказался за чертой бедности, миллионы детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.