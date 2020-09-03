Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по объему ремонта дорог

На территории Московской области ремонтируются свыше двух тысяч километров автомобильных дорог, сообщил начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Виктор Щулепников. Его цитирует РИАМО в четверг, 3 сентября.

«Это очень большой объем. Мы в топ-3 лидеров в стране по объемам ремонта и входим в топ-10 регионов по темпам проведения работ», — сказал Щулепников.

Он отметил, что дорожные специалисты делают все необходимое для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.​

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик сообщил, что в регионе отремонтировано 99 процентов дорог от общего годового плана. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

7 августа сообщилось, что за три года на дорогах области ликвидировали более 50 очагов аварийности.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



