Многодетные семьи Подмосковья получат еще 126 земельных участков

Многодетные семьи Московской области получат еще 126 земельных участков в 15 городских округах, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 3 сентября.

«Общая площадь согласованных к передаче земель превысила 15 гектаров», — уточнила она.

В частности, администрации подготовили 25 земельных участков в Раменском городском округе, 21 земельный участок — в Орехово-Зуевском округе, 17 участков — в Истре, 16 участков — в Солнечногорске, в остальных городских округах выделены менее 15 участков.

Также в ведомстве утвердили схемы расположения 37 участков для многодетных семей в Чехове, Одинцово и Волоколамске. После оформления администрации смогут предложить их многодетным семьям.