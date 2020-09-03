Американская газета ошибочно назвала Киев российским

Американская газета New York Post ошибочно назвала украинскую столицу Киев российским городом. Соответствующая заметка была опубликована на сайте издания в среду, 2 августа.

Издание разметило новость о женщине, которую заметили на крыле украинского самолета. Пассажирка авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) пробралась на крыло самолета через аварийный люк после приземления рейса из Турции. Инцидент произошел в понедельник, 31 августа, в аэропорту Борисполь в Киеве.

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — отмечается в публикации New York Post.

Кроме того, издание использовало прежний вариант англоязычного написания названия украинской столицы — Kiev, а не тот, который в настоящее время продвигают власти Украины — Kyiv.

В июне 2019 года совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Вариант написания украинской столицы был изменен с «Kiev» на «Kyiv».