В России доказали невозможность оценки выборов с помощью математического анализа

Российские социологи и математики доказали, что оценивать выборы с помощью математического анализа на данный момент невозможно. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отечественные эксперты представили доклад Российского общественного института избирательного права «Математические инструменты делегитимации выборов». В нем говорится, что из одной избирательной кампании в другую не прекращаются попытки наложения кривой Гаусса, выведенной немецким математиком для применения к однородным физическим явлениям, на сложные социальные процессы, в том числе голосование на выборах.

В ходе презентации председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов пояснил, что кривая Гаусса работает со случайными величинами, а электоральные процессы являются сложным социальным явлением. На выборах в любой стране мира, по его словам, голосование будет отличаться от «нормального» среднего распределения.

Чтобы доказать свою теорию, российские эксперты проанализировали результаты выборов в других странах, в частности в Великобритании, Германии, Израиле и США. Как рассказал Борисов, они свидетельствуют о неподчинении законам нормального математического распределения результатов голосования избирателей и об изменении процента голосов за конкретного кандидата (партию) при увеличении или уменьшении явки.

Борисов добавил, что дискуссия об этом ведется больше десяти лет.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор физико-математических наук Валерий Марачевский в свою очередь раскритиковал исследование аналитика Сергея Шпилькина. По его словам, работы Шпилькина ставят задачу запутать тех, кто будет смотреть на результат. «Теоретическое описание процесса голосования с помощью одной функции Гаусса возможно только в гипотетическом случае, если вероятности голосования «за» во всех городах и регионах примут одно и то же значение, а на каждый избирательный участок в стране придет одно и то же число избирателей», — отметил он.

Авторы доклада также проверили ряд «аномальных», с точки зрения работы Шпилькина, участков, путем опроса наблюдателей и региональных экспертов. «По мнению респондентов и по оценкам полевых исследователей, почти на всех избирательных участках не было зафиксировано каких-либо особых нарушений процедуры голосования», — говорится в докладе.

Руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, социолог Игорь Задорин в свою очередь подчеркнул, что математика не может являться инструментом делегитимации выборов и также инструментом подтверждения «правильности» выборов. По мнению замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, неправомерно использовать математику в тех случаях, где она не может ничего объяснить.