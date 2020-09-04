Германия прокомментировала возможный отказ от санкций против Лукашенко

Германия прокомментировала возможный отказ от введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в кабмине ФРГ подчеркивают, что решение об ограничениях страны альянса принимают сообща. При этом подчеркивается, что переговоры продолжаются, окончательных итогов еще нет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко избежит санкций Евросоюза. Источники отмечали, что за это высказались Германия, Франция и Италия.

31 августа страны Прибалтики анонсировали санкции против Лукашенко. Они будут включать в себя запрет на въезд — это означает отмену официальных визитов главы государства. При этом готовящиеся ограничительные меры могут затронуть до 20 человек. Представители альянса отказываются признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, там начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.

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