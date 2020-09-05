Власти Иркутской области определились с датой открытия Дома молодежи. Вопрос о том, что молодому поколению нужно свое здание, поднимался в регионе с конца 90-х годов, сообщает издание «Новости Иркутска».

Как пообещал на встрече со Студенческим координационным советом Приангарья, которая прошла на площадке будущего Дома молодежи, врио главы региона Игорь Кобзев, здание будет открыто в июне 2021 года. Дом молодежи в Иркутске разместят на базе бывшего Дворца культуры профсоюзов и кинотеатра «Звездный».

«Вы — та сила, которая может сдвинуть с мертвой точки застарелые проблемы, поэтому важно, чтобы вы оставались здесь и созидали уже для будущих поколений жителей Иркутской области», — сказал он.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы трудоустройства выпускников местных вузов, их желание остаться в Иркутской области для дальнейшего профессионального роста, а также вопрос о льготном проезде в пригородных поездах и автобусах.