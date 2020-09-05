Украинская община Крыма рассказала Зеленскому о свободе слова в регионе

Украинская община Крыма отправила президенту Украины Владимиру Зеленскому первый выпуск журнала «Крим сьогодні» («Крым сегодня»), чтобы пресечь любые спекуляции о статусе украинского языка в республике. Об этом рассказала глава общины Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.

По ее словам, первый в российском Крыму ежеквартальный культурно-просветительский журнал на украинском языке выходит при поддержке главы региона Сергея Аксенова. Гридчина отправила издание в офис президента, чтобы там поняли, что украинский язык в Крыму сохраняется и развивается.

Тем не менее Гридчина не ждет ответа от Зеленского, так как она уверена, что киевские власти продолжат умело игнорировать то, что им не нравится. Глава община добавила, что свобода слова в Крыму рушит все лживые сценарии властей Украины о том, как плохо живут в регионе украинцы.

Ранее Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав Украины. «Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей. Мы в это верим», — сказал он крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.