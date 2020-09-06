Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

В США несколько лодок затонули во время парада в поддержку президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в Twitter офис шерифа по округу Трэвис (Остин, штат Техас).

Уточняется, что в правоохранительные органы поступило значительное количество звонков с просьбой о помощи.

Спасатели вытащили из воды несколько человек. Сообщений о пострадавших не было.

По информации The New York Times, мероприятие было организовано через соцсети. Владельцам лодок «всех форм и размеров» было предложено принять участие и украсить их «таким количеством флагов Трампа, с которым она сможет справиться». Данное мероприятие посетили более 2,6 тысячи человек.