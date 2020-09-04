Джим Керри обвинил Трампа в разрушении жизни американцев

Актер Джим Керри обвинил президента США Дональда Трампа в разрушении жизни американцев. Об этом комик написал в небольшом эссе для The Atlantic.

«Я потратил большую часть карьеры, пытаясь достучаться до аудитории с помощью юмора. Истерический смех над дураком — почти всегда отличное лекарство. Но, полагаясь на шутки, можно нивелировать серьезность того, что вы пытаетесь сказать. По правде говоря, мы все должны серьезно обеспокоиться», — написал Керри.

Актер считает, что Соединенные Штаты столкнулись с катастрофой. «Жизни американцев были разрушены президентством Дональда Трампа. Под угрозой находится верховенство закона, разрушены наше единство, сфера услуг, страдают крупные города», — заявил Джим.

Комик не одобрил выдвижение Трампа на выборы как кандидата от Республиканской партии в то время, когда американский народ страдает от пандемии коронавируса. «Если вы считаете себя патриотом, знайте, что направление развития, принятое Республиканской партией, грозит свести на нет эксперимент Америки в области свободы», — возмутился Керри.

Актер также сравнил президента Америки с Майклом Корлеоне — персонажем кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы о мафиозном клане. «Президентство — это не перформанс. От этой фигуры зависят жизни миллионов людей. На карту поставлено наше будущее», — написал Джим.

На президентских выборах в ноябре 2020 года народ Соединенных Штатов, по мнению Керри, должен проголосовать за «порядочность, человечность и образ жизни, который вновь станет источником вдохновения детей всего мира».

Джим Керри не первый раз высказывается о Дональде Трампе. В прошлом году актер нарисовал карикатуру на тему встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.