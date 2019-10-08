Джим Керри нарисовал карикатуру про Трампа с Зеленским

Американский актер Джим Керри нарисовал карикатуру на тему встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Рисунок он опубликовал в своем Twitter.

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Керри описал встречу президентов как сцену из «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, озаглавив карикатуру «Отец-жулик делает Зеленскому предложение, от которого тот не сможет отказаться». «Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, я попрошу оказать мне услугу, а до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — гласит текст на рисунке.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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