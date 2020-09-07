Названы объемы экспорта агропромышленной продукции Подмосковья

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более 641 миллиона долларов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 7 сентября.

«Мы прибавляем более 20 процентов к объему экспорта прошлого года. Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции», — сказал он.

По его словам, наибольшим спросом региональная пищевая продукция пользуется в странах СНГ. Больше всего подмосковной продукции поставляется в Казахстан, уточнил он.

Министр обратил внимание на основные группы экспортируемой продукции. В частности, речь идет о сахаре, напитках, в том числе фруктовых соков.

По словам Разина, увеличились экспортные поставки овощей, орехов и сухофруктов.