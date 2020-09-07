Мишустин рассказал о цифровом формате взаимодействия между людьми и государством

Правительство РФ продолжает выстраивать новый, цифровой формат взаимодействия между людьми и государством на основе опыта, который был получен в пандемию. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Государственный аппарат должен работать проактивно, автоматически уведомлять гражданина об услугах, которыми он может воспользоваться, предоставлять их в электронном виде. И задача государства — сделать так, чтобы человек получал нужную ему помощь, а не ходил по государственным структурам, органам, добиваясь того, что ему и так положено по закону», — указал он. Мишустин уточнил, что что главная цель работы правительства — это повышение качества жизни людей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.