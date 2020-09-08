Россиянка вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Жительница Дагестана вмешалась в драку четверых мужчин и убила одного из них. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, ночью 7 сентября на окраине села Какамахи Левашинского района между четырьмя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Жена одного из участников конфликта в этот момент сидела в автомобиле. Затем она взяла находившийся там нож и ударила двоих участников драки. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Левашинского района. Она подозревается в совершении преступления по статье УК России "Убийство"», — сообщили в СК. Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Самаре в квартире, расположенной в Промышленном районе, 40-летний житель набросился на родителей и жестоко убил их 20 ударами ножа. По предварительным данным, примерно с 25 по 31 августа на фоне бытового конфликта с семьей мужчина решил расправиться со своими матерью и отцом. Он схватил нож и нанес не менее 10 ударов каждому из них, а потом отрезал женщине голову. Потерпевшие скончались, а их сын скрылся с места происшествия.

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