Известные долгожительницы вышли в прямой эфир и довели зрителей до истерики

Старейшие однояйцевые близнецы из Великобритании Дорис Хобдей и Лилиан Кокс, считающие секретом своего долголетия занятия сексом, в прямом эфире довели зрителей до истерики. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

7 сентября 96-летние Хобдей и Кокс появились в утреннем ток-шоу «Это утро». В мае долгожительницы уже веселили зрителей своими высказываниями, когда попали в один из выпуском программы «Доброе утро, Британия». Тогда Кокс заявила, что готова умереть за одну ночь с английским актером Джейсоном Стейтемом.

Ведущим «Это утро» Кокс рассказала, что недавно мужчина по имени Десмонд сделал ей предложение руки и сердца. «Но я не хочу. Я бы лучше предпочла Джейсона, — глумилась известная долгожительница. — Мне нужен пожилой мужчина около 98 лет, которому осталось жить полгода и у которого огромная чековая книжка».

«Надеюсь, он успеет вписать туда ее имя», — подшутила над сестрой Хобдей.

В Twitter-аккаунте телепередачи пользователи признались, что сестры покорили их своим чувством юмора. «О боже мой, я никогда так громко не смеялась. Эти близняшки такие обаятельные», — комментировали одни. «Десмонд, ей нужен богатенький старичок», — смеялись другие. «Как же смешно, я без ума от вас, Дорис и Лилиан», — признавались третьи.

В мае юзеры попросили выделить для этих близнецов ежедневную рубрику. «Можете сделать так, чтобы Лил и Дорис выходили в эфир каждый день? Это именно то, что нам необходимо в сложившихся условиях», — писали комментаторы.