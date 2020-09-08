Российского военного историка приговорили к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам лишения свободы за госизмену военного историка, капитана Вооруженных сил России в запасе Андрея Жукова. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судебный процесс над Жуковым проходил в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела. В связи с этим суд огласил лишь вводную и резолютивную части приговора.

Впервые в поле зрения спецслужб Жуков попал в 2012 году, сообщает РБК. Он был в числе свидетелей по делу о разглашении гостайны, котором обвинялся офицер Сергей Черепанов после публикации на форуме о военной истории засекреченных документов о дислокации войск.

Самого Жукова арестовали 25 июня 2018 года. Участники форума предположили, что его дело также связано с его увлечением военной историей. Жуков служил в одной из элитных воинских частей в Подмосковье. После увольнения из армии он работал в компании, занимающейся железнодорожными перевозками.

На форуме Жуков уделял большое внимание формированию и расформированию различных армейских подразделений, собирал информацию о перемещении войск и об организации крупных учений.

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