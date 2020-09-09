Власти Подмосковья рассказали об устранении ям во дворах

Более 188 тысяч ям устранили во дворах и внутриквартальных проездах в Подмосковье с начала года, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова пригодятся на сайте областного правительства в среду, 9 сентября.

«Мы оцифровали ямы совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», — сказал Хайкин.

По его словам, жители положительно оценивают текущие результаты данной программы. «Так, за второй квартал 2020 года количество обращений по категории "ямы во дворах" снизилось на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», — отметил он.

В частности, в приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтового покрытия во дворах, о которых проинформировали местные жители, подчеркнул он.

По его словам, все работы завершатся до 1 октября.