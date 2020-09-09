Собчак указала на возможность досрочного освобождения Ефремова

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у актера Михаила Ефремова есть возможность досрочно освободиться из колонии, где он будет отбывать наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. На это она указала в своем Telegram-канале.

Собчак репостнула новость о том, что глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил проект амнистии в 2021 году к 30-летию Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). «У Ефремова появился шанс. Главное, чтобы не узнал [адвокат артиста Эльман] Пашаев», — написала она.

Ранее Собчак выступила с критикой Пашаева. По ее мнению, защитник артиста виновен в суровом приговоре в виде восьми лет лишения свободы. Ведущая подчеркнула, что если бы «не было афериста Пашаева и всех этих изменений показаний», актера приговорили бы на меньший срок, а через два или три года он смог бы просить об условно-досрочном освобождении (УДО).

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузового транспорта, Сергей Захаров, скончался утром 9 июня от травм, полученных в момент столкновения.

Во время следствия артист находился под домашним арестом. На последнем заседании суда Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Приговор огласили во вторник, 8 сентября. Актера признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности смерть человека и отправили в колонию общего режима. Его также обязали выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей сыну погибшего водителя и лишили водительских прав на три года.