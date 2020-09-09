Россиянам дали рекомендации по выбору зонта

Самыми надежными зонтами являются зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством «антиветер», которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу, рассказал специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, автоматические зонты проще в использовании, однако эти модели отличаются более высокой стоимостью по сравнению к полуавтоматическими и механическими зонтами.

Киселев призвал обращать внимание на некоторые детали при покупке зонта. «Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать», — отметил эксперт.

В августе 2019 года Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору школьного рюкзака. Специалисты отметили, что портфель должен иметь жесткую спинку, мягкие лямки и светоотражающие элементы по бокам. Вес рюкзаков без учебников для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 граммов, а для учеников 5-11 классов — одного килограмма. Вес рюкзака вместе с учебниками должен быть в десять раз меньше веса ребенка.