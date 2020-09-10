Подросток поднялся в воздух на огромном воздушном змее

В индонезийском регионе Джокьякарта подросток упал с огромного воздушного змея и попал в больницу. Об этом сообщает AsiaOne.

Пострадавший запускал 50-метрового змея в виде дракона, которого он соорудил вместе с друзьями. После сильного порыва ветра змей взмыл в воздух и увлек его за собой.

«Сейчас сезон воздушных змеев, так что ребята пытаются их делать и запускать, — объяснил глава деревни, где произошел инцидент. — Парня подняло на высоту трех метров».

Полет продолжался несколько секунд и закончился обрывом леера, на котором висел подросток. Он упал на землю и получил несколько травм. Среди прочего, он повредил запястье и бедро.

В августе сообщалось, что в тайваньском городе Синьчжу спасена трехлетняя девочка, которую унес воздушный змей. Собравшиеся внизу люди успели ее поймать. В результате она не пострадала.