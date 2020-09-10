В Москве ученые воссоздали рельеф Белого города

В историческом центре Москвы ученые МГУ совместно с коллегами из Института археологии РАН воссоздали рельеф Белого города по состоянию на середину XVIII века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Кроме того, исследователи провели трехмерную реконструкцию древнейших [сохранившихся] исторических памятников Москвы, в частности собора Усекновения главы Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и храма князя Владимира в Старых Садех», — указано в сообщении.

Как отметил лаборант кафедры исторической информатики МГУ Максим Мироненко, специалистам важно было показать, каким был этот исторический район до многочисленных изменений, которые происходили в XIX-XX веках. Работы проходили при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Белый город — историческая территория, находящаяся в Москве и окруженная стеной с 11 башнями. Эта территория на протяжении всего периода своего существования активно развивалась, в XVIII веке стены утратили фортификационное назначение, при Екатерине II было принято решение об их сносе.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.