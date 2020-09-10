На Украине вспомнили о разгроме «жадных московитов» в XVI веке

Бывший спикер Верховной Рады Украины, депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий вспомнил на своей странице в Facebook о битве под Оршей 8 сентября 1514 года, подчеркнув, что «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило» армию Русского государства.

Политик назвал победу в сражении XVI века «общей и великой» и добавил, что она «запечатлена в истории».

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — написал Парубий.

Битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов. Русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Потери российской стороны, по утверждению литовского короля Сигизмунда I, составили около 30 тысяч человек. Объединенные польско-литовские силы не смогли после победы в сражении вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.