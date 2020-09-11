Украина заявила об обстрелах в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил о трех обстрелах, произошедших в Донбассе за последние сутки. Сообщение опубликовано на странице пресс-центра штаба в Facebook.

Украинские позиции были обстреляны в районе населенного пункта Шумы под Горловкой, где 10 сентября должна была состояться совместная инспекция Киева и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с участием представителей ОБСЕ, но она сорвалась.

«Кроме того, два вражеских обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь из стрелкового оружия», — сказано в сообщении штаба. Потерь нет, заявили в ООС.

10 сентября отменили совместную инспекцию представителей Украины и ДНР по позициям ВСУ в районе Шум. Стороны обвинили друг друга в выдвижении невыполнимых требований.

Глава ДНР Денис Пушилин в конце августа заявил, что Украина оборудует позиции у линии разграничения, нарушая режим бессрочного перемирия. Если Киев до 3 сентября не предоставит акт об их устранении, силы ДНР их уничтожат. 5 сентября Пушилин объявил, что Украина не выполнила условия, поэтому был дан приказ открыть огонь по сооружениям в районе Шум. Но через четыре дня приказ отменили после договоренности о совместной инспекции.